1 Diebe haben sich auf einer Baustelle in Ingersheim zu schaffen gemacht. (Symbolbild) Foto: Simon Granville/Simon Granville

Unbekannte haben auf einer Baustelle im Kreis Ludwigsburg zwei Container aufgebrochen. Unter anderem stahlen die Täter 25 Elektrowerkzeuge.















Link kopiert

Beute im Gesamtwert von rund 20 000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag auf einer Baustelle in Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) gemacht. Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter gewaltsam in zwei Container in der Forststraße eingebrochen. Um in den ersten Container, der als Büro dient, zu gelangen, mussten sie lediglich ein Schiebefenster gewaltsam öffnen. Im Inneren fanden sie einen Hochdruckreiniger, den sie stahlen. Anschließend hebelten sie mit Hilfe eines 1,80 Meter langen Bausprießes das Vorhängeschloss der Stahltür eines Containers für Arbeitsmaschinen auf. Hier stahlen sie 25 Elektrowerkzeuge sowie mindestens 40 dazugehörige Akkus. Den Schaden, den die Einbrecher auf der Baustelle hinterließen, schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Zeugen können sich melden unter der Rufnummer 0 71 42/40 50.