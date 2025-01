2000 Hektar bereits betroffen: Erneut massiver Brand bei Los Angeles ausgebrochen

1 Nahe Los Angeles ist erneut ein massives Feuer ausgebrochen (Archivfoto). Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire/IMAGO/Jason Ryan

Nahe der seit Wochen von verheerenden Wald- und Buschbränden betroffenen US-Metropole Los Angeles ist erneut ein massives Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich am Mittwoch in einem Hügelgebiet nahe dem rund 56 Kilometer von Los Angeles entfernten See Castaic Lake binnen zwei Stunden auf 2000 Hektar aus. 19.000 Menschen wurden aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen.