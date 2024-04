1 Die Polizei nimmt die Frau fest. Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine 27-Jährige in psychischem Ausnahmezustand stört den Unterricht in einer Schule und wird später von der Polizei festgenommen.











Eine 27-jährige Frau, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat am Freitagvormittag im Schulzentrum in Ditzingen an der Gröninger Straße den Unterricht gestört und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei betrat die ehemalige Schülerin gegen 11.15 Uhr das Gebäude und schrie umher. Dann öffnete sie die Tür eines Klassenzimmers, wobei sie mit ihrer Hand eine Pistole nachahmte.