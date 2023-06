1 Verschiedene Abteilungen des TGV haben Stationen aufgebaut, an denen Besucher die Sportangebote ausprobieren konnten wie etwa den Hochsprung. Foto: Avanti/Ralf Poller

Mit einem Festakt sowie vielen Angeboten für Jung und alt feierte der TGV Beilstein am Wochenende sein 200-jähriges Bestehen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zweihundert Jahre Vereinsaktivität, das ist eine Dimension, die für viele Organisationen, in denen Menschen auf Freizeitebene miteinander agieren, beträchtlich und sogar außergewöhnlich ist. Als solches haben es auch die Rednerinnen und Redner gewürdigt: Vertreter von Chor- und Sportverbänden, wie etwa Jörg Schmidt vom Schwäbischen Chorverband, Gerald Kranich als Vertreter des regionalen Chorverbands oder Christel Meszner vom schwäbischen Turnerverband, die in ihrer jeweiligen Funktion, am Freitagabend beim Festakt des Turn- und Gesangvereins „Eintracht“ Beilstein 1823, die zahlreichen Gäste in der Stadthalle begrüßten.