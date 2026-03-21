200 Jahre Kessler in Esslingen: Geheimnisse der ältesten Sektkellerei Deutschlands – eine Antwort überrascht

Vor 200 Jahren gründete sich in Esslingen die erste Sektkellerei in Deutschland. Ein Interview mit dem Geschäftsführer von Kessler Christoph Baur über das Traditionsunternehmen.
Der Geschäftsführer der ältesten Sektkellerei in Deutschland kann nicht klagen: Die Sekte treffen auf hohe Anerkennung in ganz Deutschland, die Geschäfte laufen gut. 200 Jahre lang gibt es Kessler nun schon. Zeit für ein Innehalten. Ein Gespräch mit dem Geschäftsführer Christoph Baur über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Sekts aus Esslingen.