200 Jahre Kessler in Esslingen: Geheimnisse der ältesten Sektkellerei Deutschlands – eine Antwort überrascht

Vor 200 Jahren gründete sich in Esslingen die erste Sektkellerei in Deutschland. Ein Interview mit dem Geschäftsführer von Kessler Christoph Baur über das Traditionsunternehmen.

Der Geschäftsführer der ältesten Sektkellerei in Deutschland kann nicht klagen: Die Sekte treffen auf hohe Anerkennung in ganz Deutschland, die Geschäfte laufen gut. 200 Jahre lang gibt es Kessler nun schon. Zeit für ein Innehalten. Ein Gespräch mit dem Geschäftsführer Christoph Baur über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Sekts aus Esslingen.

Herr Baur, was können Sie aus der Kessler-Geschichte lernen?

Ich glaube, es lässt sich sehr viel lernen, aber das Wichtigste ist, dass uns die Geschichte Identität verleiht und stolz macht, jetzt auch gerade zum 200-Jährigen, wo wir einen Anlass haben, zurückzuschauen. Zu schauen, was wir bewahren konnten und wo wir heute stehen. Das ist unheimlich hilfreich für mich in meinen unternehmerischen Entscheidungen. Es gibt mir einen Rahmen.

Was zeichnet denn Kessler aus?

Kessler, das ist die erste Sektkellerei Deutschlands. Sie wurde 1826 von Georg Christian von Kessler gegründet. Das war sehr mutig. Also ist es Pioniergeist, der Kessler auszeichnet, aber auch einen hohen Qualitätsanspruch und Durchhaltevermögen. Sich nicht von Krisen und Rückschlägen entmutigen zu lassen. Kommunikation und Emotionen waren immer wichtig, und da docken wir an, all das sichtbar und glaubhaft zu machen.

Springen wir in die Gegenwart. Es gibt eine Weinkrise, es wird immer weniger Wein getrunken, es liegen immer mehr Weingärten brach. Kann man sagen, diese Krise trifft auch auf den Sekt zu. Wird weniger Sekt konsumiert?

Das trifft eindeutig auch auf den Schaumwein zu. In letzten zehn Jahren hat der Markt zwanzig Prozent verloren. Das ist ein Megatrend: Es wird weniger Alkohol getrunken. Und viel bewusster konsumiert – und das ist auch gut so. Es passiert viel im Bereich Low- und No-Alkohol, aber auch Premium-Schaumwein – also in unserem Marktsegment – sehe ich als Wachstumsfeld.

Christoph Baur im alten Keller, wo der Sekt noch mit der Hand abgerüttelt werden. Foto: Kessler-Sekt

Macht denn alkoholfreier Sekt Sinn?

Für mich persönlich: Nein, es macht keinen Sinn, einem Produkt Alkohol zu entziehen. Es würde für mich mehr Sinn machen, auf einer Traubensaftbasis ein gutes Getränk zu generieren.

Sie stellen keinen alkoholfreien Sekt her, aber wenn sie es machen wollten: Es ist ja nicht so einfach, dass man auf einen Knopf drückt, und dann ist der Alkohol weg.

Ja, es ist ein sehr komplexes Verfahren. Bei uns könnten wir es gar nicht umsetzen, weil wir die Anlagen dazu nicht haben.

Wie verlief die Entwicklung von Kessler in den vergangenen Jahren?

Erstaunlich gut, teilweise zu gut. Während der Sektmarkt oder Schaumweinmarkt in den letzten Jahren spürbar an Volumen verloren hat, haben wir uns im Volumen nahezu verdoppelt. Dabei sind wir aber auch ehrlicherweise an unsere Grenzen gestoßen.

Ah, verstehe. Mit „zu gut“ meinen Sie die Grenzen der Produktion. Wie viel produziert Kessler denn im Jahr?

Wir haben im letzten Jahr rund 1,6 Millionen Liter verarbeitet und haben rund 2,4 Millionen Flaschen verkauft über alle Formate.

Vor drei Jahren gab es mal Engpässe und die Welt – zumindest die Kesslerwelt – saß auf dem Trockenen. Kann sich das wiederholen?

Ich hoffe nicht. Theoretisch aber: Ja. Damals hatten wir einen nicht vorhersehbar großen Nachfrageschub. Das hatte auch mit der Coronapandemie zu tun, als bei uns der Absatz nach Öffnung aller Kanäle explodiert und sprunghaft um fast 40 Prozent angestiegen ist. Das hat uns natürlich unsere Grenzen aufgezeigt. Unsere Aufgabe verstehen wir eher darin, kontrolliert zu wachsen.

Das Stammhaus in Esslingen ist zugleich ein beliebter Treffpunkt von Menschen, die fröhlich beieinander stehen und Sekt trinken. Foto: Isabell Munck/Kessler-Sekt

Es gibt nun schon seit einiger Zeit eine Dependance in Stuttgart. Wie läuft es dort? Und wo sonst bekommt man noch das Kessler-Feeling?

Die Dependance in Stuttgart in der Calwer Straße nennen wir Flagship-Store. Der Ursprung dieser Vorzeige-Filiale liegt in unserem Kommunikationskonzept. Wir haben hier in Esslingen das Stammhaus sehr weit geöffnet. Wir bieten Kellerführungen an. Im letzten Jahr haben wir über 1700 Gruppen durch das Haus geführt. Wir haben unsere Hofbar, das Kessler Karree, ein ganz beliebter Treffpunkt und im Grunde genommen vom Marktplatz nicht wegzudenken. Für uns ist das die beste Art, unsere Produkt- oder Markenphilosophie zu leben und zu zeigen.

Und da kam die Idee, das auch in Stuttgart zu machen, ohne zu wissen, wie es dort angenommen wird. Aber tatsächlich wird es sehr gut angenommen und macht Spaß. Die Frage ist, ob wir dieses Konzept weiterfahren wollen. Wenn ja, würde ich gerne in die Metropolen gehen. Also ein Traum wäre, ein Kessler-Karree in Berlin oder in Hamburg zu eröffnen.

Noch mal zurück zur Produktion. In der Beschreibung der Vintage-Reihe heißt es, dass der Sekt noch von Hand gerüttelt wird. Das ist ja sicherlich die Ausnahme…

Das ist absolut die Ausnahme. Wir haben eine kleine Linie mit limitierten Produkten, wie zum Beispiel den Jahrgangssekt Riesling aus einer Lage vom Herzog von Württemberg. Jedes Jahr füllen wir damit 12 000 Flaschen ab. Die liegen im Schnitt mindestens drei Jahre auf der Hefe. Sie lagern größtenteils in den historischen Kellern und werden dort auch abgerüttelt. Nichtsdestotrotz wird der Großteil unserer Schaumweine maschinell in den Produktions- und Lagerstätten in Esslingen-Zell abgerüttelt, was jetzt auch keinen qualitativen Nachteil hat. Aber es ist schön, die Tradition im alten Keller ein bisschen aufrecht zu halten.

Kessler feiert in diesem Jahr Geburtstag: stolze 200 Jahre. Was passiert in dem Geburtstagsjahr und speziell am Geburtstag? Können Sie da schon was sagen?

Ja, also das 200-Jährige ist natürlich für uns was ganz Besonderes. Es ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte. Und wir werden das sicherlich begleiten mit Blick auf die Mitarbeitenden, auf die Gesellschafter, aber auch auf die Stadt Esslingen. Es geht ja nicht nur ums Produkt oder den Sekt, sondern es geht insbesondere um die Menschen und die Region, die das alles getragen haben, von denen wir den Zuspruch bekommen. Wir wollen der Stadt und den Bürgern etwas zurückgeben, das über das Jubiläumsjahr Bestand hat und Werte vermittelt. Konkret: Wir wollen ein Kunstwerk für den öffentlichen Raum übergeben. Es handelt von einer Legende aus Esslingen, und dabei werden Werte vermittelt. Das soll dann zu unserem Geburtstag am 1. Juli passieren.

Letzte Frage. Gibt es ein Geheimnis bei der Herstellung eines guten Sekts?

Ich glaube, das Geheimnis liegt neben der Auswahl der Grundweine und Herstellungsverfahren auch beim Konsumenten, bei dem Menschen, der den Sekt oder den Wein genießt und dabei Emotionen verspürt. Ja, es liegt zum großen Teil beim Konsumenten.

Kessler

Das Unternehmen

Kessler ist ein mittelständisches Unternehmen mit regionalen Wurzeln, das in seiner Unternehmensgeschichte den Sekt in zahlreiche Länder der Welt exportierte. Im vergangenen Jahr wurden fast zweieinhalb Millionen Flaschen Kessler-Sekt verkauft.

Der Geschäftsführer

Christopher Baur übernahm die Geschäfte in einer schwierigen Zeit. Vor etwa zwanzig Jahren stand das Unternehmen sogar kurz vor dem Aus. Das konnte Baur verhindern. Mehr noch: Er brachte das Unternehmen in sicheres und erfolgreiches Fahrwasser.

Die Historie

Am 1. Juli 1826 gründete Georg Christian von Kessler in Esslingen am Neckar die erste Sektkellerei Deutschlands. Zuvor hatte der Unternehmer sein Handwerk in der Champagne gelernt: Von 1807 an war Kessler bei der berühmten Firma Veuve Cliquot-Fourneaux & Cie. beschäftigt. Er führte die Champagnerkellerei zu enormen Erfolgen. Eigentlich sollte er das Unternehmen übernehmen, doch Intrigen verhinderten dies. Ein Glück für Esslingen, wo er 1826 die G.C. Kessler & Compagnie gründete. Eine Erfolgsstory begann, die auch im 20. Jahrhundert interessante Höhenflüge aufwies: Kessler-Sekt wurde auf dem Luftschiff „Graf Zeppelin“ kredenzt und Konrad Adenauer machte ihn 1956 zum Sekt der Bundesregierung für Staatsempfänge.