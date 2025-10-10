Der Walzerkönig Johann Strauss wurde vor 200 Jahren geboren. Einer seiner größten Fans ist André Rieu. Der Niederländer ehrt Strauss und den Dreivierteltakt.
Amsterdam - Der niederländische Dirigent André Rieu wünscht der Welt mehr Walzer. "Gerade in diesen unruhigen Zeiten brauchen wir Musik wie die von Johann Strauss", sagte der 75-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Der berühmte Wiener Komponist Johann Strauss wurde vor 200 Jahren, am 25. Oktober 1825, geboren und starb 1899. "Musik ist das allerbeste Mittel, um Menschen zu verbinden und glücklich zu machen", betonte der Niederländer.