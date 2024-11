200 000 Menschen bei „Stuttgart leuchtet“: Der Ansturm der Kaufwilligen stimmt die Händler „euphorisch“

Was die Innenstadt am Samstag erlebt hat, erinnert die Händler an „alte Zeiten“. Bei der langen Einkaufsnacht mit großer Lightshow freuen sich die Geschäftsleute über Umsätze, die „euphorisch“ stimmten. Mit voller Wucht kehrt die Konsumlaune zurück.

Die frühe Dunkelheit, die finsteren Zeiten, da braucht der Mensch einen Lichtblick. Noch besser eine strahlende Illumination zur Aufhellung des Gemüts. Dafür hat die City-Initiative Stuttgart wieder den ganz großen Lichtschalter betätigt und fast ein Wunder bewirkt. „Stuttgart leuchtet“: Diese zwei Worte strahlen eine Magie aus, die dem grauen Tag schon vom Morgen an einen besonderen Glanz verlieh und der sich 200 000 Menschen nicht entziehen konnten und wollten. Dabei begann die Lichtshow, ein faszinierendes Spektakel, das den Königsbau glamourös verwandelte, erst nach Einbruch der Dunkelheit um 18 Uhr.

„Ein toller Start in den Winter“, jubelt Breuninger

Ein Ansturm auf die Geschäfte, wann hat es das zuletzt gegeben? Joachim Aisenbrey, Geschäftsführer des Modehauses Breuninger, kann sich kaum daran erinnern und staunt: „Schon um 10 Uhr morgens, wir hatten kaum unsere Türen geöffnet, ging der Ansturm los“, schwärmt der Geschäftsmann und bekennt: „Ich bin ganz euphorisch, es ist wie in alten Zeiten.“ Offenbar seien die Bedingungen ideal: „Noch Herbstferien, der Tag vorher ein Feiertag, also ein langes Wochenende, und dazu das genau richtige Wetter.“ Denn der graue Himmel erinnerte trotz milden Temperaturen, dass für Herbst und Winter dringend was Warmes benötigt wird. Und viele dächten auch bereits an Weihnachtsgeschenke. Der Weihnachtsmarkt im Haus mit Christbaumschmuck sei gut besucht: „Ein toller Start in den Winter“, freute sich Aisenbrey über die optimistische Konsumlaune.

In der City ist das Gedränge groß Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Es geht aufwärts. Im Gerber, wo die Zauberkünstler Marco & Polo die Kunden und Flaneure mit Illusionen unterhalten und Centermanagerin Melanie Cintean ebenfalls schon am Vormittag eine erfreuliche Kundenfrequenz meldet. Und auch sonst gute Nachrichten hat: Ikea werde am 14. November eröffnen, der zweite Schwede, H & M mit Mode, folge bald darauf. Der gleiche zufriedene Tenor bei Mathias Sulz, Geschäftsführer von Galeria, der selbst an der Kasse aushelfen musste, um die Warteschlange zu bewältigen.

Vor der Lichtshow des Königsbau drängen sich Tausende

Mehr als 45 000 Kauflustige drängten sich, schätzt Marketingmanagerin Lisa Volk, auf den 43 000 Quadratmetern im Milaneo. Alle gut gelaunt und entspannt. Lisa Volk wundert sich nicht: „Der Stuttgart-leuchtet-Samstag ist jedes Jahr unser stärkster Tag, da werden vor allem Mode und auch schon Geschenke gekauft.“ Beschwingt vom Live-Auftritt des Musikers Dennis Ross im Zeichen eines romantischen Herzens aus nie verblühenden Rosen. Den Kindern, die um 18 Uhr ihre selbst gebastelten Laternen für den Martinsumzug zum Mailänder Platz entzündeten, waren die Kekse in Form von Martinsgänsen ganz bestimmt lieber.

18 Uhr: Das war auch der Moment, in dem die grauen Säulen des Königsbaus zum Leben erwachten, übergossen von psychedelisch flirrenden Formen und Farben, dann wieder in eine griechisch-klassische Kulisse von antiker Wucht verwandelt oder im schnellen Wechsel der Projektionen mit Früchten und Blumen dekoriert. In der hinreißenden und mit Musik untermalten Lichtshow der Lichtdesign-Firma „Frischvergiftung“, die bis 22.30 Uhr begeisterte Zuschauer auf dem Schlossplatz festhielt.

Allein dort, schätzt City Manager Holger Siegle, drängten sich an die 15 000. Er kann bei diesem Highlight auf die Stadtwerke, die Ökostrom liefern, die BW-Bank und die Königsbaupassagen als Sponsoren zählen. Für Center-Managerin Marielena Maltzan eine Gelegenheit, „die Schönheit unserer Stadt in neuem Licht strahlen zu lassen“. Und für einen Mieter im Königsbau wie die Firma Lederwaren Acker auch ein Gewinn: „Wir sind sehr zufrieden mit diesem Tag“, versicherte Florian Barg von der Geschäftsleitung.

Im Dorotheen-Quartier heizt DJane Alegra Cole ein

Eine Stadt, die voller Menschen ist und vor Lebensfreude pulsiert: Das war an diesem Samstag zu erleben. Genauso in der Calwer Straße, wo die Saxophonistin Celia Baron spielte und auch ans DJ-Pult wechselte, im Dorotheen Quartier bei der Musik der Band soul2go, der Sängerin Kiara und der DJane Alegra Cole, und in der Markthalle, die zum bestbesuchten Gourmet-Bistro wurde, weil die Köstlichkeiten nicht nur verkauft, sondern auch serviert werden durften. „Bombig“, kommentierte Händlerin Dagmar Ragoßnig strahlend. „Stuttgart leuchtet“ war mehr als ein Lichtblick.