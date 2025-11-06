20. Verhandlungstag: Christina Block wirft ihrem Ex-Mann versuchte Nötigung vor

2 Christina Block beteuert erneut ihre Unschuld. Foto: Marcus Brandt/dpa Pool/dpa

Gab Christina Block den Auftrag, ihre Kinder aus der Obhut ihres Ex-Manns in Dänemark entführen zu lassen? Die Unternehmerin wirft der Nebenklage einen Nötigungsversuch vor.











Link kopiert



Hamburg - Im Hamburger Prozess um die Entführung der Block-Kinder hat die angeklagte Mutter ihrem Ex-Mann und seinem Anwalt versuchte Nötigung vorgeworfen. Die Nebenklage habe vor Medien erklärt, dass die Angeklagte ihre Kinder erst wiedersehen könne, wenn sie ihr Verteidigungsverhalten ändere. "Ich soll genötigt werden zu gestehen, was ich nicht getan habe", sagte sie in einer Erklärung vor dem Landgericht Hamburg.