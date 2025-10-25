Beim Tag des Eigentums kritisiert Haus und Grund Stuttgart die Landesregierung für die Mietpreisbremse und die neue Grundsteuer. Wohnen in Stuttgart werde rund 19 Millionen Euro teurer.
Fast schien es am Samstagvormittag, als wollte Haus und Grund Stuttgart beim 20. Tag des Eigentums selbst bei der gewählten Pausenmusik keine allzu moderaten Töne anschlagen. Geradezu martialisch mutete das Trommelgewitter an, das die Schlaginstrumentengruppe der Stuttgarter Musikschule zwischen den Redebeiträgen über die rund 1100 Besucher im Hegelsaal hinwegbrausen ließ.