Gut 600 Menschen haben über die Auswahl der neuen Skulpturen am Korber Kopf abgestimmt. Nun verraten die Kuratoren, welche Werke kommen und wie es mit der Schau weitergehen soll.
Ein Ausflug auf den Korber Kopf (Rems-Murr-Kreis) lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Das beweisen die Fotos, die Manfred Schneider von der Projektgruppe der Skulpturenschau „Köpfe am Korber Kopf“ vergangenes Jahr vom Frühjahr bis zum Winter dort oben gemacht hat: In sattem Grün, bunten Herbstfarben oder schneebedeckt in Weiß, bei Sonnenschein oder im Vollmondlicht – der Hausberg der Gemeinde Korb macht etwas her und belohnt diejenigen, die den Weg bergauf nicht scheuen, mit einem tollen Panoramablick.