Die deutsche Elf enttäuscht beim 2:0 in Luxemburg über weite Strecken. Jetzt reicht in der WM-Qualifikation im Gruppenfinale ein Unentschieden gegen die Slowakei.
Das mit Abstand Schönste am Spiel der deutschen Fußball-Nationalelf waren ihre Trikots im neuen Design – mit kräftigen Nationalfarben von den Schultern bis zur Brust. Deprimierend schwach präsentierte sich dagegen über weite Strecken der Auftritt der Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Immerhin: Nach einer desolaten ersten Halbzeit haben die Deutschen ihre WM-Qualifikationspartie in Luxemburg noch mit 2:0 (0:0) gewonnen. Es war nicht mehr als ein Zittersieg gegen einen lange tapfer dagegen haltenden Außenseiter.