Wer darf in den Himmel, wer muss in die Hölle? Die Palazzo-Show „Geisterstunde“ verbindet Schräges mit Poesie. Ein himmlisch starkes Jubiläum! Das Publikum dankt mit Standing Ovations.
Mit einem schelmischen Lächeln begrüßt Palazzo-Sprecher Bernd Zerbin am Dienstagabend die 320 Premierengäste im proppenvollen Spiegelzelt auf dem Cannstatter Wasen – mehr passen nicht hinein. „Sie haben sich in 20 Jahren kaum verändert“, ruft er in den Saal. Viele sähen noch genauso aus wie 2004 – ein schöner Beweis, so Zerbin scherzhaft, dass vom Palazzo „ein Anti-Aging-Zauber“ ausgehe.