20. November als Termin bestätigt?: Liam Payne: Diese Stars werden bei seiner Beerdigung erwartet

1 Liam Payne kam am 16. Oktober ums Leben. Foto: Imago Images/PA Images

Die Beerdigung von Liam Payne soll am 20. November stattfinden. Es wird in den britischen Medien davon ausgegangen, dass alle One-Direction-Mitglieder anwesend sein werden.











Link kopiert



Laut britischen Medien soll die Beerdigung des verstorbenen Musikers Liam Payne nun am Mittwoch (20. November) in seiner englischen Heimatstadt Wolverhampton stattfinden. Das berichtet unter anderem "The Mirror" und will auch erste Stars in Erfahrung gebracht haben, die an der Zeremonie teilnehmen werden. Demnach werden alle ehemaligen One-Direction-Kollegen von Payne zugegen sein.

Es wäre das erste Mal seit fast zehn Jahren und aufgrund eines überaus traurigen Anlasses, dass sich Zayn Malik (31), Louis Tomlinson (32), Harry Styles (30) und Niall Horan (31) wieder zusammenfinden. In einem gemeinsamen Statement hatten sie im Oktober geschrieben: "Die Nachricht von Liams Tod hat uns zutiefst erschüttert. Mit der Zeit und wenn alle dazu in der Lage sind, wird es mehr zu sagen geben. Aber jetzt brauchen wir Zeit, um den Verlust unseres Bruders, den wir sehr geliebt haben, zu betrauern und ihn zu verarbeiten." Lesen Sie auch Er darf nicht kommen Auch Paynes Freundin Kate Cassidy sowie Musikproduzent Simon Cowell (65) werden demnach bei der Trauerfeier anwesend sein. Zuvor hatte "The Sun" berichtet, dass eine Person explizit nicht erwünscht sei: Rogelio "Roger" Nores. Der argentinische Geschäftsmann war ein enger Bekannter von Liam Payne. In manchen Quellen wurde Nores nach dem Tod des Sängers als dessen Manager bezeichnet. Laut Nores war er aber nur ein guter Freund. Roger Nores soll zu den drei Personen gehören, die im Rahmen von Paynes Tod von den argentinischen Behörden beschuldigt wurden. Ihnen wird "Vernachlässigung einer Person mit anschließender Todesfolge sowie die Lieferung und Vermittlung von Betäubungsmitteln" vorgeworfen. Der Sänger der Boyband One Direction starb am 16. Oktober 2024. Er war aus dem dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt. In Paynes Körper wurden Spuren von Alkohol und Drogen gefunden. Die Polizei geht daher davon aus, dass es sich bei den tödlichen Sturz um einen Unfall handelte. Liam Payne wurde nur 31 Jahre alt.