20 Jahre Zarrellas: Jana Ina und Giovanni feiern runden Hochzeitstag

Seit zwei Jahrzehnten beliefern sich die Tochter eines brasilianischen Taxifahrers und der Sohn eines italienischen Pizzaiolo frei Haus mit der ganz großen Liebe. Jana Ina und Giovanni Zarrella feiern ihren 20. Hochzeitstag. Dabei heirateten beide ausgerechnet, als Giovannis größte Krise begann.
Amore per sempre: Angesichts des 20. Hochzeitstags von Jana Ina (48) und Giovanni Zarrella (47) nicht in den Kitsch eines Eros Ramazzotti zu verfallen, ist eine Herausforderung. Und doch: Es war nicht immer alles "tutto bene" beim brasilianisch-italienischen Traumpaar. Ausgerechnet im Jahr ihrer Hochzeit 2005 begannen Giovannis schwerste Jahre. Auch daran werden beide zurückdenken, wenn sie heute auf das Glück ihrer 20-jährigen Reise anstoßen.