20 Jahre Teamviewer: „Sind wie eine Familie“ – so denken Mitarbeiter über die Göppinger Firma

Der Göppinger Software-Riese Teamviewer ist im Dezember20 Jahre alt geworden. Sara-Julia Biebl aus Bad Überkingen hat die Anfänge miterlebt – und sie ist geblieben.
Sara-Julia Biebl ist nahezu eine Mitarbeiterin der ersten Stunde bei Teamviewer. Als sie anfing, arbeiteten gerade einmal zwölf Beschäftigte im Vertrieb, rund 50 waren es bei ihrem Start insgesamt. „Ich bin über eine Zeitungsannonce auf das Unternehmen aufmerksam geworden“, erinnert sich die 38-Jährige, die das Projektmanagement leitet. Gesucht wurde jemand mit Portugiesisch-Kenntnissen, ein perfekter Job für die Halbportugiesin, die zudem Spanisch, Englisch und ein bisschen Französisch spricht. „Die Zusage kam am nächsten Tag“, erzählt Biebl.