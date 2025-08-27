20 Jahre Tafel Waiblingen: Wie der Unternehmensberater Christoph Fazakas zum Leiter des Tafelladens wurde

Neues Zuhause, neuer Beruf: Beim Umzug seiner Familie hat Christoph Fazakas sich ein Stück weit neu erfunden. Der einstige Unternehmensberater leitet nun die Tafel Waiblingen.
Es ist kurz vor Mittag und in den Gängen des Waiblinger Tafelladens (Rems-Murr-Kreis) herrscht reger Betrieb. An der Bäckertheke lässt sich ein junger Mann mit Vollbart Brötchen einpacken. Ein paar Meter weiter bedient eine ehrenamtliche Helferin eine Kundin am Obst- und Gemüsestand: eine Wassermelone und Trauben wandern in den Einkaufswagen, dann folgen eine Stange Lauch und eine Knollensellerie.