20 Jahre nach der Flucht: ORF zeigt neue Doku über Natascha Kampusch

Zwanzig Jahre nach ihrer Selbstbefreiung hat Natascha Kampusch einen schweren Zusammenbruch erlitten. Ihre Schwester Claudia Nestelberger schildert einen erschütternden Zustand. Am 16. März zeigt der ORF eine Dokumentation über die dramatische Entwicklung.
Für viele Menschen war Natascha Kampusch (38) das Symbol eines kaum vorstellbaren Überlebenswillens: ein Mädchen, das achteinhalb Jahre in einem Kellerverlies festgehalten worden war und sich schließlich selbst befreite. Heute, knapp zwei Jahrzehnte später, ist aus diesem Symbol einer ungebrochenen Frau eine zutiefst erschöpfte, in sich zurückgezogene 38-Jährige geworden. Die Familie spricht erstmals öffentlich über einen Zusammenbruch, der sie ratlos und tief betroffen hinterlässt.