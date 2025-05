20 Jahre Museum Ritter: „Kunst gehört nicht ins Depot, sondern lebt vom Betrachten“

1 Kunstsammlerin mit eigenem Museum: Marli Hoppe-Ritter Foto: Sabina Paries/photocouture

„Quadratisch, praktisch, gut“, so lautete ein Werbeslogan für Ritter-Sport-Schokolade. Passend dazu sammelt Marli Hoppe-Ritter Kunstwerke mit Bezug zum Quadrat. Ein Gespräch zum 20-jährigen Jubiläum des Museums Ritter.











Marli Hoppe-Ritter, 77, hat als Unternehmerin zusammen mit der Familie Ritter und Hoppe-Ritter mit einem Projekt für nachhaltigen Kakaoanbau das Image der Marke Ritter Sport seit den 1990er-Jahren geprägt. Sie war 43 Jahre lang Mitglied des Beirats der Alfred Ritter GmbH & Co. KG. Sie ist eine veritable Kunstsammlerin und hat am Unternehmenssitz in Waldenbuch 2005 das Museum Ritter eröffnet. Wir treffen Marli Hoppe-Ritter, die nur noch selten Interviews gibt, zum Gespräch im Museum Ritter.