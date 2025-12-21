20 Jahre jünger: Marc Terenzi schwärmt von seiner neuen Liebe

Seit Sommer ist er bereits wieder vergeben, jetzt macht Marc Terenzi seine neue Liebe öffentlich. In einem Interview schwärmt der Musiker von seiner rund 20 Jahre jüngeren Partnerin.

Nach seiner turbulenten Beziehung mit Verena Kerth (44) ist Marc Terenzi (47) wieder vergeben. "Was mich selbst überrascht hat - ich war überhaupt nicht auf der Suche", verriet der Musiker im Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Ich hatte mir sogar gesagt, ich bleibe erst mal allein." Doch dann begegnete er Model und Immobilienmaklerin Priscilla DiLaura (26).

Laut "Bild" lernte sich das Paar im Mai kennen und ist seit Terenzis Geburtstag am 27. Juni in einer Beziehung. In dem Interview beschreibt Terenzi seine Partnerin als "klug, elegant und unglaublich diszipliniert". Er könne bei ihr "einfach ich sein - auch mit meinen ADHS-Momenten. Sie versteht mich, ist geduldig und bringt mich runter." Es fühle sich "ehrlich und echt an".

"Absouter Traummann"

Terenzi, der im vergangenen Jahr wegen Alkoholproblemen in einer Berliner Suchtklinik war und einen Neustart auf Mallorca wagte, baue sich sein Leben gerade "Schritt für Schritt neu auf. Mit ihr an meiner Seite kann ich mich auf das Wesentliche konzentrieren: Familie, Liebe, Musik, Karriere - und wirkliches Leben." Dabei will der Sänger auch vergangene Beziehungen hinter sich lassen und alles anders machen. "Ich lasse die Dinge einfach entstehen, ohne Druck und ohne Plan im Kopf." Ein großer Pluspunkt für ihn: Seine neue Freundin trinkt grundsätzlich keinen Alkohol. "Das passt perfekt zu dem Leben, das ich mir heute aufgebaut habe."

Und auch seine Partnerin hat nur Gutes über ihn zu berichten. "Marc ist ein echter Gentleman", erklärte sie der "Bild". Mit seinem Humor bringe er sie jeden Tag zum Lachen, "und seine Kreativität sowie seine liebevolle Art machen ihn zu meinem absoluten Traummann".