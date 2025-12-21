20 Jahre jünger: Marc Terenzi schwärmt von seiner neuen Liebe

Seit Sommer ist er bereits wieder vergeben, jetzt macht Marc Terenzi seine neue Liebe öffentlich. In einem Interview schwärmt der Musiker von seiner rund 20 Jahre jüngeren Partnerin.
Nach seiner turbulenten Beziehung mit Verena Kerth (44) ist Marc Terenzi (47) wieder vergeben. "Was mich selbst überrascht hat - ich war überhaupt nicht auf der Suche", verriet der Musiker im Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Ich hatte mir sogar gesagt, ich bleibe erst mal allein." Doch dann begegnete er Model und Immobilienmaklerin Priscilla DiLaura (26).