20 Jahre How I Met Your Mother : Episode Nackter Mann schlecht gealtert

"How I Met Your Mother" wird 20 Jahre alt. Aus der Sicht des Jahres 2025 ist jedoch einiges an dem einstigen Sitcom-Megaerfolg problematisch.
Am 19. September 2005 - und damit vor genau 20 Jahren - flimmerte die erste Episode der Erfolgs-Sitcom "How I Met Your Mother" über die Bildschirme das US-Kanals CBS. Rund ein Jahr nach dem Ende der ikonischen Sitcom "Friends" - ein überdeutliches Vorbild für "How I Met Your Mother" - machte sich eine neue, ethnisch überhaupt nicht diverse Freundesgruppe auf, am Beginn ihres Erwachsenenlebens romantische Abenteuer und allerlei andere Verwicklungen im "Big Apple" New York zu erleben.