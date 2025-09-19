20 Jahre How I Met Your Mother : Episode Nackter Mann schlecht gealtert

"How I Met Your Mother" wird 20 Jahre alt. Aus der Sicht des Jahres 2025 ist jedoch einiges an dem einstigen Sitcom-Megaerfolg problematisch.

Am 19. September 2005 - und damit vor genau 20 Jahren - flimmerte die erste Episode der Erfolgs-Sitcom "How I Met Your Mother" über die Bildschirme das US-Kanals CBS. Rund ein Jahr nach dem Ende der ikonischen Sitcom "Friends" - ein überdeutliches Vorbild für "How I Met Your Mother" - machte sich eine neue, ethnisch überhaupt nicht diverse Freundesgruppe auf, am Beginn ihres Erwachsenenlebens romantische Abenteuer und allerlei andere Verwicklungen im "Big Apple" New York zu erleben.

Grandioser Cast, fesselnde Prämisse Es war die Zeit der großen Konsens-Sitcoms der US-Fernsehlandschaft. Serien wie eben "Friends" (1994-2004), "King of Queens" (1998-2007) oder "Two and a Half Men" (2003-2015), die gefühlt der gesamte Erdball zu schauen schien - lange vor dem Aufstieg von Streamingdiensten wie Netflix und der Möglichkeit für jeden User, sich sein Programm selbst zu gestalten.

Und "How I Met Your Mother" hatte einiges zu bieten. So spielten etwa die Comedians Alyson Hannigan (51), bekannt aus "American Pie", und Jason Segel (45) die Figuren Lily und Marshall, ein Langzeitpaar, wie es wohl fast jeder aus seinem eigenen Freundeskreis kennt.

Die später auch in Marvel-Filmen zu sehende Kanadierin Cobie Smulders (43) verkörperte die selbstbewusste, unabhängige Figur Robin Scherbatsky, und der ebenfalls geniale Komiker Neil Patrick Harris (52) Frauenheld und Playboy Barney Stinson - zu ihm später mehr.

Auch die Prämisse von "How I Met Your Mother" wusste zu überzeugen: Der angeblich hoffnungslose Romantiker Ted Mosby (gespielt vom eher blassen Josh Radnor) sucht in New York die große Liebe - ein unendlicher Story-Motor für letztlich sagenhafte 208 Episoden von "How I Met Your Mother" in neun Staffeln bis ins Jahr 2014 hinein.

Schlecht gealtert: Barney, "Nackter Mann" und "Die perfekte Woche"

Und doch erscheint die so erfolgreiche Sitcom aus heutiger Sicht auch überaus problematisch. An keiner Stelle wird das deutlicher als an der Figur Barney Stinson, einem Abschlepper vor dem Herrn, dessen amouröse oder präziser sexuelle Erfolge in "How I Met Your Mother" konstant abgefeiert werden.

Das war im damaligen Fernsehen, mag manch einer einwenden, gar nicht so unüblich. Und auch in "Friends" gab es mit dem von Matt LeBlanc (58) gespielten Schauspieler und Frauenheld Joey Tribbiani eine ähnliche Figur.

Doch einiges an Barney stößt im Jahr 2025 sauer auf. So wird beinahe durchweg gezeigt, wie geschickt er potenzielle Sexpartnerinnen belügt und manipuliert, um sie ins Bett zu kriegen. Er gibt etwa vor, eine Berühmtheit oder ein Astronaut zu sein, und nimmt sich regelmäßig vor, die dümmste Frau in der ikonischen Serienbar MacLaren's zu finden, um diese abzuschleppen.

Sexuelle Eroberungen sind für Barney ein Spiel. Seine manipulativen Spielzüge notiert er in seinem Playbook, einer Sammlung von Anmachsprüchen und Wegen, Frauen ins Bett zu kriegen.

Zwei spezielle "How I Met Your Mother"-Episoden stehen exemplarisch für diese problematische Seite der Serie, die im Übrigen nicht nur auf die Figur Barney Stinson reduziert war.

In "Nackter Mann" aus dem Jahr 2008 probieren Barney, Ted und Lily einen Anmachtrick, der daraus besteht, sich vor einem Date, mit dem Mann oder Frau noch nie im Bett war, auszuziehen, um es in ebenjenes zu schaffen.

Das ist, es lässt sich nicht anders ausdrücken, sowohl sexuelle Belästigung als auch unsittliche Entblößung, denn Konsens liegt hier nicht vor.

In einer weiteren Episode, "Die perfekte Woche" aus dem Jahr 2010, geht es um Barneys Idealwoche, was bedeutet, dass er an sieben Tagen in Folge mit einer - wohlgemerkt anderen - Frau ins Bett geht. Gezeigt wird das Ganze im Stil einer Sport-Highlight-Sendung - mit dem in den USA bekannten, realen Sportmoderator Jim Nantz (66) als Barneys Gegenüber beim Rückblick auf die "legendären" Ereignisse.

An wenigen Stellen der Serie zeigt sich so deutlich, wie sehr die Figur Barney Frauen ständig objektiviert. Daneben wird in der Show auch als Witz dargestellt, dass er in seinem Schlafzimmer seine zahlreichen Sexpartnerinnen ohne deren Einverständnis oder Wissen mit einer versteckten Kamera während des Aktes heimlich filmt. Das ist selbstverständlich hochgradig illegal. Und nur einer von vielen Gründen, warum "How I Met Your Mother" bei genauerem Hinsehen nicht sonderlich gut gealtert ist.