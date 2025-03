20 Jahre Greys Anatomy: Katherine Heigl und Jeffrey Dean Morgan schwelgen in Erinnerungen

Katherine Heigl und Jeffrey Dean Morgan schwelgen in Erinnerungen

1 Jeffrey Dean Morgan und Katherine Heigl in "Grey's Anatomy". Foto: ddp/mptv

Katherine Heigl und Jeffrey Dean Morgan verkörperten in "Grey's Anatomy" das vielleicht tragischste Paar der gesamten Serie. 20 Jahre später trafen sie nun zum Revival-Interview aufeinander und sprechen über ihre Chemie und unangenehme Geistersex-Szenen.











Die Beziehung von Assistenzärztin Izzy Stevens und ihrem Patienten Denny Duquette in der zweiten Staffel von "Grey's Anatomy" ist eine der tragischsten und größten Liebesgeschichte der gesamten Serie. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der beliebten Arztserie von Shonda Rhimes (55) haben sich die Darsteller des TV-Paares - Katherine Heigl (46) und Jeffrey Dean Morgan (58) - für ein Revival-Interview mit "Entertainment Weekly" getroffen. Darin schwelgen die Ex-Kollegen, die seitdem nicht mehr zusammen gearbeitet haben, in Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit und diskutieren einen Plot-Twist, der viele Fans gestört hatte.