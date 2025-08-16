20 Jahre Durch den Monsun: Heidi Klum feiert Tokio Hotel beim Jubiläumskonzert

Wenn Tokio Hotel auftreten, ist Heidi Klum oft nicht weit: Und natürlich unterstützte sie die Band ihres Ehemanns Tom Kaulitz auch beim Jubiläumskonzert in Berlin. Klum erschien im sexy Outfit - und mit familiärer Unterstützung. Über die "Kiss Cam" schickte sie ihrem Liebsten süße Liebesgrüße.
Mehr als 17.000 Fans haben in Berlin 20 Jahre "Durch den Monsun" gefeiert: Die vier Musiker von Tokio Hotel nahmen das Publikum am Freitagabend, 15. August, bei sommerlichen Temperaturen in der Parkbühne Wuhlheide mit auf eine musikalische Reise durch die Bandgeschichte. Auf den Zuschauerrängen feierten auch ganz besondere VIP-Gäste mit: Heidi Klum (52) samt Mutter Erna (81) und Sohn Johan (18).