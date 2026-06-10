Die Schlagerikone startet ihre «360°»-Tour nach langer Tourpause. Neben der ganz großen Bühnenshow blieb auch Zeit für familiäre Fanmomente.
Dresden - Mit Spektakel und Bombast hat Helene Fischer nach knapp dreijähriger Tourneepause ihre "360°"-Stadion-Tour in Dresden eröffnet. Mehr als 35.000 Fans im Dresdner Rudolf Harbig-Stadion erlebten laut Veranstalter den Auftritt der Sängerin. Fischer performte ihre größten Hits aus knapp 20 Jahren Bühnenkarriere, darunter "Atemlos durch die Nacht", "Herzbeben" und "Null auf 100".