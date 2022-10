19 Christina Aguilera ist neben ihrer Musik auch für ihren experimentellen Style bekannt. Foto: AFP/NICK AGRO

Christina Aguilera veröffentlicht nach 20 Jahren einen neuen Clip für ihren Song „Beautiful“. Wir blicken zurück auf 20 Jahre extravagante Outfits der Sängerin.















„You are beautiful, no matter what they say. Words can’t bring you down“ – mit dieser Message begeisterte Popstar Christina Aguilera vor zwanzig Jahren die ganze Welt. Der Song wird 2002 eine Hymne der Selbstliebe – auch in der LGBTQ-Community.

In dem damals veröffentlichten Video waren unter anderem zwei sich küssende Männer zu sehen. Nun hat die 41- Jährige nach 20 Jahren einen neuen Clip zu dem ikonischen Song veröffentlicht. Darin werden falsche Schönheitsideale in den sozialen Medien angeprangert.

Neben „Beautiful“ wurde die Mutter zweier Kinder auch durch Songs wie „Genie in a Bottle“, „Candyman“ und „Lady Marmelade“ aus dem Film „Moulin Rouge“ bekannt. Mindestens genauso berühmt wie ihre Musik ist dabei der experimentelle Style des Popstars. Wir blicken zurück auf ihre legendärsten und schrillsten Outfits.