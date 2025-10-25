Die Kultkomödie "Wedding Crashers" mit Owen Wilson und Vince Vaughn kehrt 20 Jahre nach Kinostart in den USA auf die große Leinwand zurück. Warner Bros. und Fathom Entertainment zeigen den Film im Dezember mit bisher unveröffentlichten Szenen.

Die Komödie "Wedding Crashers" (2005) mit Owen Wilson (56) und Vince Vaughn (55) in den Titelrollen feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum und kehrt in den USA für ein besonderes Kinoevent auf die große Leinwand zurück. Warner Bros. Pictures hat sich dafür mit Fathom Entertainment zusammengetan, wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet.

Bonus-Szenen für die Fans An zwei Terminen im Dezember haben Fans die Gelegenheit, den Film noch einmal im Kino zu erleben: Am 4. und 11. Dezember gibt es für US-Fans allerdings nicht nur ein Wiedersehen mit den chaotischen Hochzeitscrashern John und Jeremy. In den Jubiläumsvorstellungen werden zehn zusätzliche Minuten gezeigt. Die gelöschten Szenen, die bereits in der Home-Release-Version des Films enthalten waren, werden erstmals auch im Kino gezeigt.

Darum geht es in "Wedding Crashers", der in Deutschland als "Die Hochzeits-Crasher" lief: Die langjährigen Freunde John (Wilson) und Jeremy (Vaughn) haben eine ungewöhnliche Tradition entwickelt. Sie tauchen bei fremden Hochzeiten auf, um dort auf emotionale Frauen zu treffen. Doch als sich John auf einer dieser Veranstaltungen in Claire (Rachel McAdams) verliebt, werfen die beiden ihre eigenen Regeln über Bord und besuchen deren wohlhabende Familie.

Stars vor dem großen Durchbruch

Regisseur David Dobkin versammelte für seine Komödie ein beeindruckendes Ensemble. Neben Wilson, Vaughn und McAdams sind Bradley Cooper, Isla Fisher, Christopher Walken, Jane Seymour, Dwight Yoakam und Will Ferrell zu sehen. Für einige von ihnen war "Wedding Crashers" ein wichtiger Karriereschritt.

Weltweit spielte der Film über 288 Millionen Dollar ein. Zwanzig Jahre später hat "Wedding Crashers" nichts von seinem Charme verloren. Die Chemie zwischen Wilson und Vaughn funktioniert noch immer, die Gags sitzen, und die Geschichte um Freundschaft, Liebe und Hochzeitschaos unterhält nach wie vor.