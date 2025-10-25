Die Kultkomödie "Wedding Crashers" mit Owen Wilson und Vince Vaughn kehrt 20 Jahre nach Kinostart in den USA auf die große Leinwand zurück. Warner Bros. und Fathom Entertainment zeigen den Film im Dezember mit bisher unveröffentlichten Szenen.
Die Komödie "Wedding Crashers" (2005) mit Owen Wilson (56) und Vince Vaughn (55) in den Titelrollen feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum und kehrt in den USA für ein besonderes Kinoevent auf die große Leinwand zurück. Warner Bros. Pictures hat sich dafür mit Fathom Entertainment zusammengetan, wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet.