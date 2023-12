Foto: imago images/Gottfried Czepluch/Gottfried Czepluch via www.imago-images.de

Ein 20 Jahre alter Mann soll am Mittwochnachmittag den 25 Jahre alten Ex-Freund seiner Partnerin während einer Auseinandersetzung in Stuttgart-Süd mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei meldet, war der 20-Jährige gemeinsam mit seiner 22-jährigen Freundin gegen 16.45 Uhr zu Fuß in der Straße In der Ziegelklinge unterwegs, als der 25-jährige Ex-Freund der Frau mit weiteren Männern auf das Paar zukam. Es entwickelte sich schnell ein Streit, in dessen Verlauf der 25-Jährige mit einem Messer schwer verletzt wurde.

Lesen Sie auch

Der Verletzte begab sich selbstständig in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht. Der genaue Tatablauf sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Der 20-Jährige wurde nach den ersten polizeilichen Ermittlungen auf freien Fuß gesetzt.