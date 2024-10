20-Jähriger in Bad Oeynhausen getötet: Prozess wegen Totschlags beginnt im Dezember

20-Jähriger in Bad Oeynhausen getötet

1 Der 20-Jährige war im Juni 2024 totgeprügelt worden. Foto: dpa/Str

Mit tödlichen Tritten endete im Juni 2024 der Abend einer Abiturfeier in Ostwestfalen. Ein junger Mann stirbt später im Krankenhaus. Nun steht der Termin für den Prozess am Landgericht Bielefeld fest.











– Sechs Monate nach einem tödlichen Angriff auf einen 20-Jährigen im Kurpark von Bad Oeynhausen beginnt am 17. Dezember der Prozess am Landgericht Bielefeld gegen drei Männer. Das sagte ein Gerichtssprecher am Freitag auf Nachfrage. Die Staatsanwaltschaft hat Männer angeklagt. Dem 18-jährigen, syrischen Haupttäter werfen die Ermittler Totschlag, Körperverletzung und Diebstahl zum Nachteil einer hilflosen Person vor. Seine zwei deutschen Begleiter, beide 19 Jahre, sind wegen gefährlicher Körperverletzung und Hehlerei angeklagt.