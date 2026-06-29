20-Jährige im Vorstand: Gibt es dafür ein Geheimnis? Marbacher Musikverein hat blutjunges Vorstandsteam

In vielen Vereinen will niemand Verantwortung übernehmen, schon gar nicht die Jugend. Beim Musikverein Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist das komplett anders – zumindest für den Moment.

Judith Szulczynski-Bajorat wäre mit ihren 52 Lenzen wahrscheinlich in so ziemlich jedem anderen Verein im Vorstandsteam eines der Nesthäkchen. Bei der Stadtkapelle in Marbach könnte sie dagegen vom einen oder anderen Mitstreiter in der Führungsriege die Mama sein. Denn der Musikverein in der Schillerstadt hat eine ungewöhnlich junge Vorstandsmannschaft. Clara Häusler, die Zweite Vorsitzende, ist zum Beispiel 22 Jahre alt, Kassenprüfer Lukas Müller sogar erst 20. Kassier Nicolas Lomberg hat mit 32 ebenfalls noch eine Menge Leben vor sich.

Die Konstellation ist umso bemerkenswerter, als manche Mitglieder der Stadtkapelle Musikverein Marbach noch ganz andere Zustände kennen. Es ist gar nicht so lange her, da wurden händeringend Vorsitzende gesucht. Ob jung oder alt, spielte keine Rolle. Selbst die Zukunft des Vereins stand vor einigen Jahren auf der Kippe. Wie konnte also eine Wende um fast 180 Grad gelingen? Gibt es dafür ein Geheimnis, das als Blaupause für andere dienen könnte?

Die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Die Stadtkapelle Marbach ist ein Traditionsverein, bei dem die Nachwuchsarbeit nun Früchte trägt. Foto: Archiv (Andreas Essig)

Spricht man mit den Vorstandsmitgliedern über ihre Beweggründe, für ein Amt zu kandidieren, und über die jüngere Vergangenheit der Stadtkapelle, scheint es am ehesten so zu sein, dass vor allem die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren.

Judith Szulczynski-Bajorat ist quasi in ihre Aufgabe hineingerutscht. Sie fing als Schriftführerin an und fungierte anschließend als zweite Vorsitzende. Ambitionen, in der Hierarchie bis an die Spitze zu rücken, verfolgte sie nicht. Doch ihre Vorgängerin Annette Greiner hatte früh kommuniziert, ihre Amtszeit zum März 2026 beenden zu wollen. „Wir sind deshalb aktiv auf den einen oder anderen zugegangen, von dem wir dachten, dass er vielleicht Zeit oder Lust hätte, den Vorsitz zu übernehmen“, erinnert sich die Marbacherin zurück. Aber alle winkten ab.

Der Ball lag damit wieder bei Szulczynski-Bajorat, der klar war: Sie würde den Verein führen müssen, mindestens kommissarisch. Daraufhin wurde die Strategie geändert und man hielt nach jemandem Ausschau, dem man vielleicht die Stellvertretung schmackhaft machen kann. „Dabei war es uns wichtig, auf Jüngere zuzugehen und den Nachwuchs zu fördern, damit sie in die Vereinsarbeit einsteigen können und sehen: So schlimm ist es gar nicht“, berichtet Szulczynski-Bajorat. Tatsächlich biss Clara Häusler an.

„Ich habe gemerkt, dass das eine persönliche Herausforderung würde, mir aber auch in meiner Entwicklung guttun würde, Verantwortung zu tragen.“ Clara Häusler, Zweite Vorsitzende

Die Studentin war auch nicht gleich in Jubelstürme ausgebrochen. Doch nachdem sie sich über die Aufgaben und den Aufwand informiert hatte, schlug sie ein. „Ich habe gemerkt, dass das eine persönliche Herausforderung würde, mir aber auch in meiner Entwicklung guttun würde, Verantwortung zu tragen“, erklärt die 22-Jährige.

Lukas Müller zögerte ebenfalls zunächst, überlegte, ob sich das mit seiner Ausbildung und seinem Privatleben unter einen Hut bringen lassen würde. „Ich habe dann aber recht schnell gesagt, dass ich mir das vorstellen kann“, sagt der Steinheimer. Er habe einfach mal reinschnuppern wollen.

Für Kassierer Nicolas Lomberg kommen ganz praktische Beweggründe hinzu. „Wenn ich solche Angebote wahrnehmen will, wie in einer Kapelle zu spielen, muss es die Angebote erst mal geben“, sagt der 32-Jährige. Und das bedinge wiederum, dass jemand einen Verein am Laufen hält. „Wenn ich dazu etwas einbringen kann, bringe ich es ein“, erklärt der Tammer, der in Murr aufgewachsen ist.

Frischer Wind aus dem Vorstand

Das Frühlingsfest zählt zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender des Musikvereins Marbach. Foto: Archiv (Ralf Poller/Avanti)

Die Motivation, in die erste Reihe zu treten, war bei jedem folglich einen Tick anders. Trotzdem mache die Arbeit im Team nun viel Spaß, sagen alle. Gewählt wurde die Führungsriege in ihrer jetzigen Zusammensetzung am 24. März. Seitdem versuchen die jungen Ehrenamtlichen, auch frischen Wind in den Verein mit 230 Mitgliedern zu bringen.

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Judith Szulczynski-Bajorat möchte das Netzwerken vorantreiben und den Verein stärker sichtbar machen. Von Clara Häusler und Jugendleiterin Lioba Linder kam die Anregung, einen Spielenachmittag auf die Beine zu stellen. „Dadurch sollte die Jugend mit der Erwachsenenkapelle in Kontakt gebracht werden. Außerdem wollten wir auch mal etwas nicht-Musikalisches anbieten“, erklärt Häusler. An Pfingsten fand die Veranstaltung statt, die auch neuen Mitgliedern die Möglichkeit bieten sollte, Anschluss zu finden.

Nicolas Lomberg kann sich auf die Fahnen schreiben, die Digitalisierung vorangetrieben zu haben. Dem Finanzamt würden die Unterlagen nun nicht mehr in Papierform übermittelt, an Sitzungen nehme er auch mal virtuell teil, sagt er. Zudem versuche man, die sozialen Medien stärker mit Inhalten zu füttern.

Jugendarbeit wurde neu entdeckt

Judith Szulczynski-Bajorat gibt aber auch zu bedenken, dass die Verjüngungskur keine Stabilität im Führungszirkel auf die nächsten 40 Jahre garantiert. Das hänge auch davon ab, ob die Protagonisten in der Nähe blieben und greifbar seien. Das gilt auch für potenzielle Nachrücker aus dem Nachwuchs.

Immerhin gibt es nun überhaupt ein Reservoir an jungen Musikern, die vielleicht später in die Fußstapfen von Clara Häusler und Co. treten können. Zu verdanken ist das dem Umstand, dass vor ungefähr zehn Jahren die Jugendarbeit neu entdeckt wurde, wie Nicolas Lomberg berichtet. „Da sieht man jetzt schon die Früchte von damals und versucht, das in die Vereinsstrukturen und auf die organisatorische Seite zu übertragen“, erklärt er