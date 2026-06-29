20-Jährige im Vorstand: Gibt es dafür ein Geheimnis? Marbacher Musikverein hat blutjunges Vorstandsteam

In vielen Vereinen will niemand Verantwortung übernehmen, schon gar nicht die Jugend. Beim Musikverein Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist das komplett anders – zumindest für den Moment.
Judith Szulczynski-Bajorat wäre mit ihren 52 Lenzen wahrscheinlich in so ziemlich jedem anderen Verein im Vorstandsteam eines der Nesthäkchen. Bei der Stadtkapelle in Marbach könnte sie dagegen vom einen oder anderen Mitstreiter in der Führungsriege die Mama sein. Denn der Musikverein in der Schillerstadt hat eine ungewöhnlich junge Vorstandsmannschaft. Clara Häusler, die Zweite Vorsitzende, ist zum Beispiel 22 Jahre alt, Kassenprüfer Lukas Müller sogar erst 20. Kassier Nicolas Lomberg hat mit 32 ebenfalls noch eine Menge Leben vor sich.