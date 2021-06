2 Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Seit Freitag wird Laura N. aus Freudenstadt vermisst. Die 20-Jährige wurde zuletzt am Bahnhof Offenburg gesehen, wo sie Kontakt mit einer Gruppe aufnahm, weil ihr Handyakku leer war und sie ihre Familie kontaktieren wollte. Die Polizei sucht mit einem Foto nach der Vermissten.

Freudenstadt/Offenburg - Die 20 Jahre alte Laura N. aus dem Raum Freudenstadt wird seit Freitag, 18.06.2021 vermisst. Sie wurde zuletzt am Freitagabend gegen 22 Uhr am Bahnhof in Offenburg gesehen. Die Polizei geht mit einem Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Das Bild befindet sich in unserer Fotostrecke.

Wie die Polizei berichtet, befand sich die 20-Jährige gegen 22 Uhr am Bahnhof in Offenburg. Weil der Akku ihres Handys leer war, ging sie auf eine unbekannte Gruppe zu und wollte über diese ihre Familie anrufen. Sie bekam laut Polizei ein Mobiltelefon ausgehändigt, mit dem sie offenbar eine Freundin anrief und ihr die Situation erklärte. Ihre Familie rief sie allerdings nicht mehr an, seitdem fehlt jede Spur von ihr.

Laura N. ist zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß und schlank. Sie hat lange, glatte und braune Haare sowie braune Augen. Die Polizei bittet etwaige Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 07231/186-4444 zu melden.