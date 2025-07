20. Heimspiel von Andrea Berg: Hardcore-Fans kampieren auf der Wiese: „Wer kein Schlager mag ist hier falsch“

1 Die befreundeten Paare begrüßen Neuankömmlinge, die alte Bekannte sind. Foto: Eva Herschmann

Andrea Berg feiert am Wochenende „20 Jahre Heimspiel“ in der Wir-Machen-Druck-Arena in Großaspach. Ihre wohl größten Fans schlafen gleich nebenan im Camper und können es kaum erwarten.











Link kopiert



Flocke schlummert friedlich im Kastenwagen. Die 17 Jahre alte Malteserhündin von Susanne Sistig und Heinz Zollmarsch aus Köln ist nicht zum ersten Mal in Großaspach, wo Andrea Berg in der Wir-Machen-Druck-Arena am Freitag und Samstag „20 Jahre Heimspiel“ feiert. Neben dem Wohnzimmer der Schlagerkönigin kampiert seit Tagen ihr „fahrendes Volk“ und bereitet sich gemeinsam auf den Höhepunkt des Berg-Jahres vor.