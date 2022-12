20 Grad an Silvester in Stuttgart

Bis zu 20 Grad warm wird es zum Jahreswechsel – nach 14 Grad im Vorjahr. Feiern wir Silvester künftig immer im T-Shirt?















Thomas Schuster fehlen beim Blick auf das Silvesterwetter die Worte. 20 Grad sind für den Jahreswechsel in Stuttgart prognostiziert. „Meine Klimatabelle sagt mir, dass alles oberhalb von 14 Grad ungewöhnlich mild ist“, sagt der Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. „Ungewöhnlich mild“ ist das Meteorologenvokabular, wenn die Temperatur im Winter besonders stark steigt – weil im Winter das Wort „warm“ nicht genutzt wird.

Eine Steigerung von „ungewöhnlich mild“ gibt es bislang nicht. Dieses Jahr könnte man sie allerdings gut brauchen. Der bisherige Stuttgarter Temperaturrekord zum Jahreswechsel dürfte dieses Jahr um mehr als fünf Grad überschritten werden. Sie liegen auch drei Grad über der höchsten jemals im Dezember gemessenen Temperatur; 1989 hatte es am Schnarrenberg 17,2 Grad. Mehr als 14 Grad wurde seit 1958 bislang an genau 50 Dezembertagen gemessen.

„Das maximal Mögliche“

Die nun für Samstag vorhergesagten zwanzig Grad seien „das maximal Mögliche, beziehungsweise klimatologisch sogar eigentlich darüber“, sagt Schuster. Der Grund für die hohen Temperaturen ist die aktuelle Wetterlage, die warme Luft aus Spanien und Nordafrika bis nach Stuttgart führt. Außerdem sind einige Stunden Sonnenschein vorhergesagt. Man darf sich also auf T-Shirt-Wetter freuen, auf Ausflüge in die Natur, vielleicht grillt der eine oder andere. Kritischere Köpfe dürfen sich aber genauso fragen, ob dieses Wetter noch normal ist oder ob es künftig normal wird – und ob man das wirklich gut finden soll, Stichwort Klimawandel.

Der letzte ungewöhnlich laue Silvesterabend liegt jedenfalls erst ein Jahr zurück. 14,2 Grad maß der DWD 2021 am Schnarrenberg, in der City ist es typischerweise noch etwas milder. Das war nah dran am bisherigen Rekord von 14,4 Grad im Jahr 2017. Beginnt die T-Shirt-Saison also künftig klimawandelbedingt immer an Silvester?

Im Mittel sechs Grad zu Silvester

„Mit Klimawandel hat dieses Wetter nur bedingt zu tun, es ist eher ein Einzelereignis“, sagt Thomas Schuster. Eines, das häufiger wird: „Die Westwetterlage hält jetzt eine Weile an und wir sehen den Wechsel auf eine Nordostlage nicht mehr so häufig“, so Schuster. Will sagen: mittlerweile kommt häufiger warme Luft aus Spanien zu uns als kalte aus Skandinavien. Hohe Temperaturen wie jetzt an Silvester werden wahrscheinlicher.

Das zeigt auch der Blick ins Datenarchiv. 3,7 Grad war die durchschnittliche Höchsttemperatur an Silvester bis ins Jahr 2000. Seither liegt sie bei sechs Grad. Daraus spricht tatsächlich der Klimawandel. Er muss nicht immer mit Extremwerten wie am Samstag kommen, sondern er treibt die Temperaturen schleichend in die Höhe. Das fällt nur nicht so sehr auf, wenn wie in den Jahren 2019 bis 2021 das Thermometer auf weniger spektakuläre 3,7 bis 7 Grad steigt.

Hinzu kommen Kältewellen wie Mitte Dezember, die weiterhin möglich sind. Allerdings liegen die Temperaturen schon seit mehr als einer Woche wieder um einige Grad über dem Bereich, der eigentlich um diese Jahreszeit zu erwarten wäre. Am Samstag wird diese Kurve nochmals stärker ausschlagen. Ist das noch normal? Sicher nicht – jedenfalls nach bisherigen Maßstäben.

Ist das Wetter noch normal?

