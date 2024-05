Model Heidi Klum (50) hat ihrer Tochter Leni gratuliert, die am 4. Mai 20 Jahre alt geworden ist. "Alles Gute zum 20. Geburtstag Leni Olumi", schrieb sie bei Instagram. Dazu veröffentlichte sie ein altes Video, in dem sie ihre Tochter als kleines Kind auf dem Arm hält und mit ihr offenbar im Meer badet. Dazu drückt sie ihr einen Kuss auf die Wange und wiederholt mehrmals langsam den Satz "I love you" (zu Deutsch: "Ich liebe dich").

Heidi Klum wird emotional

"Die Zeit vergeht wie im Flug", schreibt die 50-Jährige zu dem Throwback-Clip. "Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen. Ich liebe dich von ganzem Herzen", richtet sie direkte Worte an ihre Tochter. "Leuchte weiter in deinem schönen Licht." Bei Instagram ließ auch Freund Aris Rachevsky (20) Leni hochleben. Zu einem Pärchenbild schrieb er: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens. Für immer." Die beiden sind laut einem Jahrestagspost seit 2019 liiert. Das Geburtstagskind selbst zeigte sich in einer Instagram Story mit Geburtstagskrone und -kuchen und strahlte in die Kamera.

Leni Klum wurde am 4. Mai 2004 in New York City geboren und steht erst seit vier Jahren im Rampenlicht. 16 Jahre lang wusste man kaum etwas über die älteste Tochter von Heidi Klum. Seit ihrem Debüt auf dem Mutter-Tochter-Cover der deutschen "Vogue" wird jedoch jeder ihrer Schritte viel beachtet. Zum ersten Mal auf dem Laufsteg zeigte sich Leni Klum im Sommer 2021, es folgten zahlreiche Magazin-Cover mit Starfotografen. Ihr Vater ist der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore (74). 2009 adoptierte Klums damaliger Ehemann Seal (61) die Fünfjährige.