20 Festnahmen: Ermittler in Europa stoppen Enkeltrick-Betrüger

1 Beim sogenannten Enkeltrick rufen Betrüger meist ältere Menschen an und wollen sie mit einer perfiden Geschichte um ihr Erspartes bringen (Symbolbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit dem sogenannten Enkeltrick bringen Betrüger vor allem ältere Menschen skrupellos um ihr Erspartes. In mehreren Ländern gingen Ermittler nun dagegen vor - und zerschlugen etwa drei Callcenter.











Berlin - Ermittler sind in mehreren Ländern gegen sogenannte Enkeltrick-Betrüger vorgegangen. Einen Einsatz gab es zum Beispiel in Kassel. Im Zeitraum vom 25. November bis zum 6. Dezember wurden insgesamt 20 Menschen auf frischer Tat festgenommen, die mutmaßlich an Enkeltricks beteiligt waren, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei Berlin gemeinsam mitteilten.