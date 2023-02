1 Paris Hilton und ihr Ehemann Carter Reum sind seit Januar Eltern des kleinen Phoenix Barron. Foto: imago/MediaPunch

Paris Hilton ist gerade erst Mutter eines Sohnes geworden, die Familienplanung ist damit aber längst nicht abgeschlossen. Die Hotelerbin wünscht sich sehnlichst eine Tochter.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seit Ende Januar 2023 sind Millionenerbin Paris Hilton (42) und ihr Ehemann Carter Reum (42) Eltern eines Sohnes. Eine Leihmutter brachte den kleinen Phoenix Barron auf die Welt. Doch bei einem Kind soll es bei Weitem nicht bleiben. Die 42-Jährige wünscht sich sehnlichst eine Tochter. Das könnte allerdings schwierig werden...

Seit dem Corona-Lockdown hätten sie und ihr Mann an sieben Terminen insgesamt 20 Embryonen einfrieren lassen. Doch alle seien männlich, verrät die Hotelerbin im Interview mit "Glamour UK". "Ich habe nur Jungs. Ich habe 20 Jungen", lacht die Neu-Mama. "Vor einem Monat haben wir einen neuen Anlauf gestartet, also warte ich auf die Ergebnisse, um zu sehen, ob es auch Mädchen gibt."

Hilton von Söhnchen Phoenix "besessen"

Über ihren Sohn gerät Hilton regelrecht ins Schwärmen. "Ich bin so besessen von meinem kleinen Engel und wenn er mir in die Augen schaut, schmelze ich einfach dahin." Am Freitag gab es auch die ersten Bilder ihres Nachwuchses auf Instagram zu sehen. "Baby Phoenix. Unsere ganze Welt", kommentierte Hilton die Schnappschüsse.

Das einstige It-Girl und der Unternehmer sind seit 2019 ein Paar und haben im November 2021 geheiratet.