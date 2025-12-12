Kurz vor Weihnachten lädt Beatrice Egli zur großen Samstagabend-Show ins Erste. Mit dabei sind unter anderem Maite Kelly, Ben Zucker und Kerstin Ott. Doch nicht nur musikalisch hat die Sendung einiges zu bieten - auch bewegende Geschichten stehen auf dem Programm.
Am Samstag vor Weihnachten wird es musikalisch im Ersten: Beatrice Egli (36) empfängt am 20. Dezember um 20:15 Uhr zahlreiche prominente Gäste in ihrer großen Samstagabendsendung "Die Beatrice Egli Show". Gemeinsam mit ihnen blickt die Schweizer Sängerin auf das musikalische Jahr 2025 zurück und präsentiert die größten Hits und emotionalsten Momente der vergangenen Monate.