20 Angeklagte: Drogenkrieg in Marseille – Prozess gegen Clan-Chef startet

Kugeln in Schulen, Tote auf dem Bürgersteig, Polizei unter Verdacht: Der Prozess gegen «die Katze» zeigt, wie tief der Drogenkrieg in Marseille das Leben der Menschen verändert.
Marseille - Immer wieder fallen in Frankreichs Hochhaussiedlungen Schüsse, meist junge Leute sterben im Krieg der Drogenbanden und Pariser Politiker versprechen den erschütterten Anwohnern ein hartes Durchgreifen. Besonders schlimm ist es in Marseille, wo an diesem Montag der Prozess gegen den mutmaßlichen Chef des Yoda-Clans, Félix Bingui, alias "die Katze", sowie 19 weitere Männer und Frauen beginnt. Sie sollen 2023 in einen skrupellosen Kampf mit der DZ Mafia um die Vorherrschaft über den Drogenhandel in der Hafenstadt verwickelt gewesen sein.