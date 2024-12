2. Liga: SV Elversberg stürmt sensationell an die Tabellenspitze

1 Jubel bei den Spielern der SV Elversberg Foto: dpa/Swen Pförtner

Die SV Elversberg springt am dritten Advent sensationell an die Tabellenspitze der 2. Liga. Das Team von Horst Steffen feiert einen souveränen Erfolg in Braunschweig.











Die SV Elversberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga erstmals in der Vereinsgeschichte die Tabellenführung übernommen. Durch ein 3:0 (0:0) bei Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig lösten die Saarländer den SC Paderborn an der Spitze ab. Fisnik Asllani (62., 79.) sorgte per Doppelpack für den Erfolg. Maurice Neubauer (90.+1) setzte den Schlusspunkt.