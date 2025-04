2. Liga: 1. FC Kaiserslautern meldet sich im Aufstiegsrennen zurück

Hoffenheim wütet nach 2:3-Pleite „Großflächige Schramme am Kopf“ – Ärger über BVB-Siegtreffer von Anton

In der Nachspielzeit erzielte Waldemar Anton den Siegtreffer für Borussia Dortmund in Hoffenheim. Dem Treffer war deine äußerst strittige Szene vorausgegangen. Nationaltorwart Oliver Baumann war in doppelter Hinsicht der Leidtragende.