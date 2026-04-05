2. Fußball-Bundesliga: Das sind die Folgen der Fan-Gewalt in Dresden

Polizei und Deutscher Fußball-Bund reagieren auf die Gewalt beim brisanten Zweitligaspiel in Dresden. Welche Konsequenzen jetzt für Dynamo und Hertha im Raum stehen.
Dresden - Pyrotechnik, Platzsturm, Polizei im Großeinsatz: Nach den Fan-Ausschreitungen beim Zweitliga-Abendspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC (0:1) ist die Bestürzung groß - nicht nur bei den Vereinen. Bei der Polizei sind mehrere Ermittlungsverfahren gegen Fans anhängig. Der Deutsche Fußball-Bund kündigte an, nach den Osterfeiertagen Ermittlungsverfahren gegen die Clubs einzuleiten. Dynamo und die Hertha müssen sich erklären.