1 Die Polizei nimmt rund 30 Aue-Fans in Gewahrsam (Symbolbild). Foto: dpa

Zwischen 80 und 200 Fans des HSV und von Erzgebirge Aue gehen auf St. Pauli mit Flaschen und Pyrotechnik aufeinander los. Auch Polizisten werden verletzt.

Hamburg - Zwischen Fans des Hamburger SV und von Erzgebirge Aue ist es nach der Partie in der 2. Fußball-Bundesliga zu Krawallen in Hamburg-St. Pauli gekommen.

In der Nacht zum Ostersonntag waren nach noch vorläufigen Angaben der Polizei zwischen 80 und 200 Anhänger beider Lager daran beteiligt. Sie seien mit Flaschen und Pyrotechnik aufeinander losgegangen. Auch Polizisten seien angegriffen worden. Ein Beamter habe leichte Verletzungen erlitten.

Polizei war bis in den frühen Morgen im Einsatz

Auf Auer Seite seien 30 Fans in Gewahrsam genommen worden. Angaben zu den HSV-Fans lagen zunächst nicht vor. Die Polizei war mit starken Kräften bis in den frühen Morgen im Einsatz, wie ein Sprecher sagte. Der HSV war im Aufstiegsrennen am Samstag gegen Aue nicht über ein 1:1 hinausgekommen.