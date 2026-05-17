2. Bundesliga: Fiebertraum bei Aufsteiger Elversberg - Fortuna stürzt ab

Riesenjubel in Spiesen-Elversberg, Tristesse bei Hannover und Fortuna Düsseldorf: Am letzten Spieltag der 2. Bundesliga bleiben Auf- und Abstieg bis zum Ende spannend. Ein Traditionsclub fällt tief.
Spiesen-Elversberg - Grenzenloser Jubel im kleinen Saarland, Zäsur nach einem dramatischen Zweitliga-Finale für Traditionsclub Fortuna Düsseldorf: Die Profis der SV Elversberg stießen mit riesigen Biergläsern auf ihren historischen ersten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga an, bei Fortuna herrschte dagegen nach dem Absturz in Liga drei Trauer und Verzweiflung.