2. Bundesliga: Dorfverein SV Elversberg steigt in die Bundesliga auf

Die SV Elversberg krönt eine Traumsaison und steigt in die Bundesliga auf. Dem SC Paderborn stehen zwei brisante Relegationspartien bevor. Dramatisch wird es im Tabellenkeller.
Die SV Elversberg ist erstmals in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen und beendet damit eine 33 Jahre lange Flaute des Saarlandes im Oberhaus. Das Team von Trainer Vincent Wagner gewann am 34. Zweitliga-Spieltag souverän mit 3:0 (2:0) gegen Preußen Münster und schaffte damit ein Jahr nach dem bitteren Relegations-K.o. gegen den 1. FC Heidenheim den Sprung in die erste Liga. Zweitliga-Meister FC Schalke 04 stand schon zuvor als Aufsteiger fest.