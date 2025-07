2,4 Millionen in Württemberg: So viele Mitglieder im Sport wie nie

Der Trend zeigt klar nach oben. Der Württembergische Landessportbund (WLSB) verzeichnet 2025 abermals einen Rekord. Nach dem Plus von etwa vier Prozent im Vorjahr ist die Zahl der Mitglieder in den 5698 Vereinen um 3,1 Prozent gestiegen: um über 73 000 auf rund 2,4 Millionen Mitglieder. Bei den Kindern im Grund- und Vorschulalter ging es gar um über fünf Prozent nach oben.

„Seit drei Jahren boomt der Vereinssport vor allem bei den Kindern im Vor- und Grundschulalter. Aktuell sind so viele bis Zehnjährige wie noch nie in den Vereinen“, sagt WLSB-Präsident Andreas Felchle. Im gesamten Nachwuchsbereich steht bei den württembergischen Clubs seit dem Corona-Tiefstand im Jahr 2022 ein Plus von 17 Prozent oder über 100 000 Mitglieder zu Buche.

Der SV Leonberg/Eltingen ist der fünftgrößte Verein im Sportkreis Böblingen. Foto: Andreas Gorr

So erfreulich dieser Zulauf sei, er stelle die Vereine aber vor erhebliche Herausforderungen. „Die Verfügbarkeit von Sportstätten und die Zahl der Trainer sind weiter die Engpassfaktoren. Vielerorts kann man einfach keine Kinder mehr aufnehmen“, erklärt Felchle. Der WLSB-Präsident wünscht sich deshalb von der Landespolitik eine bessere Ehrenamtsförderung und mehr finanzielle Unterstützung im Sportstättenbau.

Engpässe bei Vereinen könnten wachsen

Ab Sommer 2026 könnte mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung die Mitgliederzahl im Grundschulalter spürbar ansteigen. Denn Sportvereine, die im schulischen Ganztag mitarbeiten, werden versuchen, diese Kinder für die Angebote im Verein zu gewinnen. „Das könnte die Engpässe vergrößern“, erklärt Felchle. Es sei ratsam, vor Ort frühzeitig darüber zu beraten, wie man auf die womöglich wachsende Nachfrage nach Vereinssport reagieren kann.

Auch die 249 Vereine im Sportkreis Böblingen haben so viele Mitglieder wie nie seit dem Jahr 2000. Es ging um 2915 (plus 2,5 Prozent) auf 118 181 Mitglieder nach oben. Ein stattliches Plus gab es ebenfalls bei den Kindern im Vor- und Grundschulalter. Der Zuwachs liegt bei 1200 oder 5,1 Prozent. „Toll, dass besonders der Nachwuchs so stark in die Sportvereine drängt“, sagte Sportkreis-Präsident Ekkehard Fauth.