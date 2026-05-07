2,3 Millionen sahen zu: Bayern-Krimi gegen PSG beschert DAZN neuen Zuschauerrekord

Knapp 2,3 Millionen Fans verfolgten das Halbfinal-Rückspiel zwischen Bayern und Paris bei DAZN - ein neuer Rekordwert für den Streamer. Schon das Hinspiel bei Prime Video hatte mit über fünf Millionen Zuschauern einen Bestwert aufgestellt.
Das Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain hat dem Streamingdienst DAZN die stärkste Reichweite seiner bisherigen Champions-League-Geschichte beschert. Wie der Streaminganbieter mitteilte, verfolgten insgesamt knapp 2,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland die 1:1-Partie am Mittwochabend - ein neuer Rekordwert für die Plattform.