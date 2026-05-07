2,3 Millionen sahen zu: Bayern-Krimi gegen PSG beschert DAZN neuen Zuschauerrekord

Knapp 2,3 Millionen Fans verfolgten das Halbfinal-Rückspiel zwischen Bayern und Paris bei DAZN - ein neuer Rekordwert für den Streamer. Schon das Hinspiel bei Prime Video hatte mit über fünf Millionen Zuschauern einen Bestwert aufgestellt.

Das Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain hat dem Streamingdienst DAZN die stärkste Reichweite seiner bisherigen Champions-League-Geschichte beschert. Wie der Streaminganbieter mitteilte, verfolgten insgesamt knapp 2,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland die 1:1-Partie am Mittwochabend - ein neuer Rekordwert für die Plattform.

Bereits das Viertelfinal-Rückspiel der Münchner gegen Real Madrid hatte laut DAZN die Marke von zwei Millionen Zuschauenden übertroffen. Mit dem Halbfinale gegen Paris wurde dieser Wert noch einmal deutlich gesteigert.

In der vergangenen Woche hatte auch Prime Video einen neuen Rekord vermeldet: Das spektakuläre 5:4-Halbfinal-Hinspiel zwischen Paris und Bayern wurde mit mehr als fünf Millionen Haushalten zum meistgesehenen Live-Streaming-Event in der Geschichte des Streamingdienstes.

Das Finale der Champions League zwischen PSG und Arsenal London findet am 30. Mai um 18 Uhr in der Budapester Puskás Aréna statt. Übertragen wird das Endspiel live im ZDF sowie bei DAZN.

Großer Umbruch bei TV-Rechten steht an

In der kommenden Saison bleibt zunächst alles wie gehabt: DAZN überträgt weiterhin den Großteil aller Champions-League-Partien live, während Prime Video das exklusive Topspiel am Dienstag zeigt.

Ab der Saison 2027/28 kommt es dann allerdings zum großen Umbruch bei den TV-Rechten: Der US-Streamingdienst Paramount+ übernimmt den Großteil der Live-Rechte an der Champions League in Deutschland, während Prime Video weiterhin ein Topspiel pro Spieltag zeigt - künftig allerdings am Mittwoch statt am Dienstag. DAZN geht bei der Königsklasse dann leer aus und zeigt stattdessen die Europa League und Conference League.