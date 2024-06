Über Mondfische ist noch vieles unbekannt. Nun wurde ein totes Exemplar in den USA an die Küste geschwemmt.

Ein gewaltiger und seltener Mondfisch ist an einen Strand des Bundesstaates Oregon im Nordwesten der USA gespült worden.

Bei dem rund 2,2 Meter großen Exemplar dieses Hochseefisches handele es sich augenscheinlich um einen Mola tecta, teilte das Seaside Aquarium am Freitag (Ortszeit) mit. Zu diesem Schluss sei eine Forscherin aus Neuseeland nach Betrachten der Bilder gekommen. Sie habe diese Gattung erst im Jahr 2017 neu beschrieben.

Der Mondfisch kann eine Länge von 3,30 Metern und eine Masse von 2,3 Tonnen erreichen Foto: Seaside Aquarium/AP/Tiffany Boothe/dpa

Der Mondfisch kommt vor allem in warmen Meeren vor. Im östlichen Pazifik fand man ihn von British Columbia bis Chile, im östlichen Atlantik von Skandinavien bis Südafrika, im westlichen Atlantik von Neufundland bis Argentinien. Foto: Imago/Imagebroker

Mondfische sehen aus wie seitlich abgeflachte Scheibe

Mondfische bilden eine Familie, zu der mehrere Arten gehören. Von Mola tecta wird vermutet, vor allem in den gemäßigteren und tropischen Meeren der Südhalbkugel verbreitet zu sein. Kopf und Körper der Tiere bilden eine seitlich abgeflachte Scheibe, an der sich zwei große, muskulöse Flossen gegenüberliegen. Das Skelett der Fische, die tonnenschwer werden können, ist stark verknorpelt.

Der schuppenlose Körper des Mondfischs ist von einer sehr dicken, bis zu 7,5 Zentimeter starken, lederartigen und elastischen Haut bedeckt. Rücken- und Afterflosse haben die gleiche hohe, dreieckig-spitze Form. Foto: Imago/Pond5 Images

Ausgewachsene Tiere haben aufgrund ihrer Größe kaum natürliche Feinde. Berichtet wird von Angriffen durch Kalifornische Seelöwen und Orcas. Foto: Imago/Pond5 Images

Eine der schwersten Knochenfische

Der Mondfisch (Mola mola, von lat. mola – Mühlstein“) gilt als einer der schwersten Knochenfische der Welt. Der Mondfisch kann eine Länge von 3,30 Metern und eine Masse von 2,3 Tonnen erreichen. Mondfische leben im offenen Ozean von der Wasseroberfläche bis in eine Tiefe von etwa 500 Metern.

Sie halten sich oft in der Nähe der Wasseroberfläche auf, entweder senkrecht schwimmend, wobei die Rückenflosse, wie bei einem Hai, aus dem Wasser ragen kann, oder in Seitenlage, waagerecht an der Wasseroberfläche treibend.