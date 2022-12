1 Seit 2000 wird jährlich der Radio-Award 1Live Krone ausgetragen. Sie können das Event im TV live mitverlogen. Foto: Prostock-studio / shutterstock.com

Am heutigen Donnerstag, den 08.12.2022 findet die 1Live Krone statt. Wo die Show übertragen wird und welche Künstler in den jeweiligen Kategorien nominiert sind, erfahren Sie im Artikel!















Die 1LIVE Krone wird jährlich im Dezember ausgestrahlt und vergibt Preise in den unterschiedlichsten Katogorien an Musiker. Alle Infos zur 1LIVE Krone 2022 haben wir für Sie zusammengefasst.

Hier können Sie die 1Live Krone mitverfolgen

Sie können die Preisverleihung live am 08.12.2022 um 20: 15 Uhr beim WDR im Fernsehen, im Radio und im Live-Stream verfolgen. In der Nacht zum Samstag, dem 10. Dezember überträgt die ARD die Wiederholung. Nach Ausstrahlung können Sie die Show auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek anschauen.

Wo findet die 1LIVE Krone 2022 statt?

Mit Ausnahme der Jahre 2020 und 2021 (keine Live-Show aufgrund der Corona-Pandemie) findet der Radio-Award seit 2006 in der Jahrhunderthalle in Bochum statt. Von 2000 bis 2005 fand die Show in der Arena Oberhausen statt.

Das sind die Nominierten 2022

Für folgende Künstler konnten Hörer und Fans voten:

„Bester Song“

ClockClock – „Sorry“

Kamrad – „I believe“

Lena „Looking for Love“

Leony – „Remedy“

Miksu / Macloud & tlow – „Sehnsucht“

Nina Chuba – „Wildberry Lillet“

Peter Fox feat. Inez – „Zukunft Pink“

Purple Disco Machine, Sophie & Giants – „In the Dark“

„Beste Künstlerin“

LEA

Lena

Leony

LUNA

Zoe Wees

„Bester Künstler“

Clueso

Cro

Nico Santos

Purple Disco Machine

Robin Schulz

„Bester Newcomer Act“

ClockClock

Domiziana

Malik Harris

Nina Chuba

Paula Hartmann

„Bester Alternativer Song“

Domiziana – „Ohne Benzin“

Giant Rocks – „Morning Blue“

Kraftklub – „Ein Song reicht“

Milky Chance – „Synchronize“

Paula Hartmann feat. Casper – „Kein Happy End“

Southstar – „Miss you“

RIN, Schmyt, Miksu / Macloud – „Sternenstaub“

„Bester Hip-Hop / R&B Song“

01099, Cro – „Glücklich“

Ayliva – „Bei Nacht“

Badmomzjay – „Keine Tränen“

Kontra K feat SIDO & Leony – „Follow“

Liaze – „Paradise“

Miksu / Macloud & Makko – „Nachts Wach“

Nina CHuba feat. Juju – „Wildberry Lillet (Remix)“

„Bester Dance Song“

Alle Farben feat. PollyAnna – „Let It Rain Down“

Felix Jaehn & Zoe Wees – „Do It Better“

Glockenbach & ClockClock – „Brooklyn“

Robin Schulz & Tom Walker – „Sun Will Shine“

Topic & A7S – „Kernkraft 400 (A Better Day)“

YOUNOTUS & Louis III – „Samba“

„Bester Live Act“

Alice Merton

Casper

Kraftklub

LEA

Marteria

Provinz

SDP

So lief das Voting ab

Jährlich entscheiden die Radio-Hörer und Fans, welcher Künstler mit einem Preis ausgezeichnet wird und als Gewinner nach Hause gehen darf. In diesem Jahr ging das Online-Voting, wo jedermann abstimmen konnte, vom 15. November 2022 bis zum 07. Dezember 2022.