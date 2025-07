1 Im 1992 erschienenen Film "Honeymoon in Vegas - Aber nicht mit meiner Braut" spielten Sarah Jessica Parker und Nicolas Cage ein Liebespaar. Foto: imago images/Allstar

Also doch! Am Rande der Dreharbeiten zum Film "Honeymoon in Vegas - Aber nicht mit meiner Braut" sind sich Sarah Jessica Parker und Nicolas Cage - wie von vielen Fans vermutet - nähergekommen. Die Schauspielerin bestätigte in einer Late-Night-Talkshow, dass sie ihren Kollegen gedatet hat.











Seit mehr als drei Jahrzehnten wurde über eine Romanze spekuliert. Nun hat "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker (60) bestätigt, dass sie tatsächlich mal was mit Nicolas Cage (61) hatte.