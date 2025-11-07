1985 im Kreis Göppingen entdeckt: Polizei wertet neue Spuren in Cold Case um getötete Frau aus

1 Am Donnerstag durchsuchte die Polizei das Wohnanwesen eines 69-Jahre alten Tatverdächtigen in dem Teilort von Schwendi (Landkreis Biberach). Foto: Thomas Warnack/dpa/Thomas Warnack

Neue Spuren in ungelöstem Fall: Die Polizei wertet mögliche Beweismittel aus, die bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt wurden. Details zum Verdächtigen blieben aber vorerst offen.











Nach der Durchsuchung eines Wohnhauses in Schwendi (Kreis Biberach) wegen eines fast 40 Jahre alten Mordfalls dauern die Ermittlungen an. Derzeit werden mögliche Beweismittel ausgewertet, die bei dem Einsatz sichergestellt wurden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Weitere Angaben machte die Behörde nicht.