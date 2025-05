1917: Die letzte Fahrt des amerikanischen U-Boots USS F-1

1 Das Unterseeboot USS F-1 ist 1917 bei einer Kollision vor Kalifornien gesunken, jetzt wurde sein Wrack entdeckt und kartiert. Es ist erstaunlich gut erhalten. Foto: © Zoe Daheron/Woods Hole Oceanographic Institution

Aufnahmen zeigen erstmals Details eines 1917 vor Kalifornien gesunkenen U-Boots der US-Marine. Das in 400 Meter Tiefe liegende Wrack wurde erst kürzlich wiedergefunden.











13. Februar 1864: Die CCS Hunley greift im Rahmen des Amerikanischen Bürgerkrieges (1861-1865) die USS Housatonic mit einem Spierentorpedo an. Das Kriegsschiff der Nordstaaten soll als Teil einer Blockadeflotte der Nordstaatenmarine Fort Sumter und die Hafenstadt Charleston in South Carolina abriegeln. Der Segler wird versenkt, aber auch die Hunley kehrt nicht mehr in ihre Basis zurück.