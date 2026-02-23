Frank Thelen gibt im Interview einen Einblick in seine Rückkehr als Investor von "Die Höhle der Löwen" und versichert den Zuschauern: In der VOX-Gründershow "ist nichts gescriptet".
"Die Höhle der Löwen" startet in seine 19. Staffel. Die VOX-Gründershow kehrt ab 23. Februar (immer montags um 20:15 Uhr, bereits ab 16. Februar vorab auf RTL+) auf die Bildschirme zurück. Als Investoren sind erneut Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Beauty-Expertin Judith Williams, Handelsprofi Ralf Dümmel, Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer, Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler sowie Unternehmer und Investor Frank Thelen (50) mit dabei.